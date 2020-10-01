"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников по Лиге чемпионов

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021, донецкий "Шахтер" попал в группу B, где сыграет с испанским "Реалом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" Менхенгладбах.

Киевское "Динамо" очутилось в квартете G. Соперниками "бело-синих" станут итальянский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров.

Полный состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Ред Булл", "Локомотив"

Группа B: "Реал", "Шахтер", "Интер", "Боруссия" Менхенгладбах

Группа С: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель"

Группа D: "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Митьюлланд"

Группа E: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн"

Группа F: "Зенит", "Боруссия" Дортмунд, "Лацио", "Брюгге"

Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо", "Ференцварош"

Группа H: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Истанбул Башакшехир"

Полное расписание матчей группового этапа будет опубликовано в пятницу, 2 октября, после изучения календарей участвующих клубов и других заинтересованных сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 3-м квалификационном раунде прошло нидерландский АЗ, а в раунде плей-офф обыграло бельгийский "Гент".