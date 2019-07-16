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"Динамо" решило избавиться от нападающего

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Форвард "Динамо" Назарий Русин как минимум первую часть сезона-2019/2020 проведет в аренде в "Карпатах".

По информации Sport Arena, переговоры о переходе форварда должны завершиться на днях. Львовяне рассчитывают на аренду на весь сезон, и тренерский штаб киевлян не против такого варианта.

Назарий Русин

Назарий Русин

dynamo.kiev.ua

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20-летний Русин в прошлом сезоне так и не смог выиграть конкуренцию, чтобы занять место основного нападающего "Динамо". В 24 матчах за киевский клуб он забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА сделал неожиданный шаг: названы соперники "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов.

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Тема
Трансферы
Место
Украина Львов
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