"Динамо" решило избавиться от нападающего

Форвард "Динамо" Назарий Русин как минимум первую часть сезона-2019/2020 проведет в аренде в "Карпатах".
По информации Sport Arena, переговоры о переходе форварда должны завершиться на днях. Львовяне рассчитывают на аренду на весь сезон, и тренерский штаб киевлян не против такого варианта.
Назарий Русин
dynamo.kiev.ua
20-летний Русин в прошлом сезоне так и не смог выиграть конкуренцию, чтобы занять место основного нападающего "Динамо". В 24 матчах за киевский клуб он забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.
Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА сделал неожиданный шаг: названы соперники "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов.
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