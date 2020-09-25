'Динамо' предложили 25 млн евро за футболиста сборной Украины: итоги спорта 24 сентября

Мюнхенская "Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА, а киевскому "Динамо" предложили 25 миллионов евро за футболиста сборной Украины.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 24 сентября.

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