"Динамо" получило неожиданный бонус перед стартом в Лиге чемпионов

Украинская Премьер-лига перенесла матч 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо". Причиной этому послужил плотный график команд - "Динамо" выступает в Лиге чемпионов, а "Мариуполь" - в Лиге Европы.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, личная встреча мариупольцев и киевлян, которая должна была состояться 17 августа, будет проведена с опозданием больше чем на месяц. Новая дата - 25 сентября.

Отмечается, что решение принято с целью облегчить соревновательный и тренировочный процесс в командах.

ФК "Динамо"

Напомним, "Динамо" сыграет 6-го и 13 августа с "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Азовцы 8-го и 15 августа пройдут экзамен голландским АЗ в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис поставил точку в скандальном матче с "Мариуполем".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся