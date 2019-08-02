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"Динамо" получило неожиданный бонус перед стартом в Лиге чемпионов

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Украинская Премьер-лига перенесла матч 4-го тура "Мариуполь" - "Динамо". Причиной этому послужил плотный график команд - "Динамо" выступает в Лиге чемпионов, а "Мариуполь" - в Лиге Европы.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, личная встреча мариупольцев и киевлян, которая должна была состояться 17 августа, будет проведена с опозданием больше чем на месяц. Новая дата - 25 сентября.

Отмечается, что решение принято с целью облегчить соревновательный и тренировочный процесс в командах.

"Динамо" получило неожиданный бонус перед стартом в Лиге чемпионов

ФК "Динамо"

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Напомним, "Динамо" сыграет 6-го и 13 августа с "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Азовцы 8-го и 15 августа пройдут экзамен голландским АЗ в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис поставил точку в скандальном матче с "Мариуполем".

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Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Мариуполь
Теги
ФК Мариуполь ФК Динамо Киев
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
АЗ сепаров разорвет. Какой из Мариуполя представитель в лиге Европы. Ему быть преставителем в лиге ДНР и играть на еврокубки с Приднестровьем, Осетией и Абхазией. Там был бы вечным чемпоином.
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