"Динамо" получило главного тренера: Суркис назвал задачи на сезон

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал назначение Александра Хацкевича новым главным тренером команды.

"В новом сезоне задачи стоят однозначные – попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что "Динамо" уже три сезона не выигрывает титулы. Надеюсь, что те молодые ребята, которым Хацкевич доверял, отблагодарят его", - цитирует Игоря Михайловича клубная пресс-служба.

Напомним, что 45-летний специалист возглавил клуб 2 июня 2017 года, подписал двухлетний контракт с "бело-синими", тем самым сменив на этой должности Сергея Реброва.

Белорус провел у руля столичной команды ровно 100 официальных матчей, в которых одержал 60 побед и 16 раз проиграл.

Под руководством Александра Николаевича "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, а также стало серебряным призером УПЛ.

1 июня у Хацкевича закончился контракт и киевское "Динамо" официально осталось без главного тренера.

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