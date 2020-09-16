'Динамо' победило АЗ и вышло в плей-офф ЛЧ: спортивные итоги 15 сентября

Киевское "Динамо2 победило АЗ и вышло в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а немецкий футболист Марко Ройс забил гол за три секунды.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 15 сентября.
Кроме того, украинец Роман Яремчук вывел "Гент" в плей-офф ЛЧ, забив победный гол. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов
Украинец, которого гнобил тренер, вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов
Звездный футболист установил рекорд Кубка Германии, забив гол за три секунды
Луческу оценил игру "Динамо" в матче отбора Лиги чемпионов
Поветкин – Уайт 2: названа официальная дата реванша
Вратарь "Динамо" в Лиге чемпионов совершил сумасшедший сейв на последних минутах матча
Ломаченко – Лопес: американец раскрыл важную деталь контракта на бой
Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!