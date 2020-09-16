'Динамо' победило АЗ и вышло в плей-офф ЛЧ: спортивные итоги 15 сентября

Киевское "Динамо2 победило АЗ и вышло в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а немецкий футболист Марко Ройс забил гол за три секунды.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 15 сентября.

Кроме того, украинец Роман Яремчук вывел "Гент" в плей-офф ЛЧ, забив победный гол. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов

Украинец, которого гнобил тренер, вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов

Звездный футболист установил рекорд Кубка Германии, забив гол за три секунды

Луческу оценил игру "Динамо" в матче отбора Лиги чемпионов

Поветкин – Уайт 2: названа официальная дата реванша

Вратарь "Динамо" в Лиге чемпионов совершил сумасшедший сейв на последних минутах матча

Ломаченко – Лопес: американец раскрыл важную деталь контракта на бой

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!