"Динамо" опубликовало переписку Суркиса и Луческу.

Киевское "Динамо" опубликовало переписку президента команды Игоря Суркиса и нового тренера Мирчи Луческу после того, как в румынской прессе появилось письмо наставника об отставке.

"К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой "Динамо". Хочу поблагодарить семью Суркис за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, поддержки которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий. Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба", – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Переписка Игоря Суркиса и Мирчи Луческу ФК "Динамо" Киев

Суркис-младший ответил, что знал о рисках, которые будут сопровождать назначение румынского специалиста, который на протяжении 12 работал в "Шахтере".

"Волна эмоций части болельщиков "Динамо" не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством. Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и очень мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага", – написал президент "Динамо".

Переписка Игоря Суркиса и Мирчи Луческу ФК "Динамо" Киев

Эти слова убедили Луческу, который пообещал, что прибудет в Киев во вторник, 28 июля.

"С глубоким уважением отношусь к Вашей стойкости в развитии ФК "Динамо". Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда есть поддержку таких людей, как Вы. Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семьи киевского клуба. Уверен, что вместе с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначения и последующей работы клуба под моим руководством. До встречи в г. Киеве во вторник", – ответил румынский специалист.

Переписка Игоря Суркиса и Мирчи Луческу ФК "Динамо" Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу не подтвердил информацию о том, что он остается в "Динамо".