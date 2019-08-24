Динамо – Олимпик: онлайн видео-трансляция матча

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в субботу, 24 августа, проводит первый матч под руководством нового тренера Алексея Михайличенко.

На поле НСК "Олимпийский" столичный коллектив принимает донецкий "Олимпик" в пятом туре Премьер-лиги. Начало игры – в 19:30. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-трансляцию матча Динамо – Олимпик.

ФК "Динамо" Киев

Отметим, что соперники "бело-синих" также выйдут на игру с новым наставником после отставки Жулио Сезара.

Напомним, "Динамо" уволило Александра Хацкевича после провала в Лиги чемпионов, где динамовцы вылетели от бельгийского "Брюгге" в квалификации турнира.

Премьер-лига. 5-й тур

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов

"Динамо" (Киев) – "Олимпик" (Донецк) – 0:0

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис поставил жесткие условие новому тренеру Алексею Михайличенко.

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