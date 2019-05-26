"Динамо" официально презентовало новую форму

Киевское "Динамо" перед матчем 31-го тура Премьер-лиги Украины с ФК "Львов" представило новую форму на сезон 2019/2020.

Как сообщает Динамомания, новая экипировка создана New Balance и имеет эксклюзивный дизайн, а также выполнена в традиционных для клуба цветах.

Еще одна особенность этой формы – автограф легендарного игрока и тренера "Динамо" Валерия Лобановского. Этот автограф будет размещен на футболках киевлян в честь 80-летия Валерия Васильевича.

форма Динамо Динамомания

форма Динамо Динамомания

форма Динамо Динамомания

форма Динамо Динамомания

форма Динамо Динамомания

форма Динамо Динамомания

Напомним, что за несколько дней до официальной церемонии фотографии обновки "Динамо" утекли в сеть.

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