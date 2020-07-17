'Динамо' обыграло 'Зарю', пропустив уже на 2-й минуте: итоги спорта 16 июля

Киевское "Динамо" добыло волевую победу над луганской "Зарей" в матче за Лигу чемпионов, а мальчик Бриджер Уокер, которому собака разорвала лицо во время спасения сестры, стал почетным чемпионом WBC.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 16 июля.

Кроме того, в украинской футбольной Первой лиге после матча избили арбитра. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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