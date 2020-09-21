"Динамо" объявило об уходе футболиста сборной Украины

Киевское "Динамо" объявило о том, что нападающий сборной Украины Артем Кравец покинул команду после того, как стороны пришли к согласию по расторжению контракта.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, такое решение было принято после разговора с главным тренером Мирчей Луческу и президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Футболист получил возможность перейти в команду, в которой он будет получать больше игрового времени.

Отметим, что ранее Кравец признавался, что пошел на снижение зарплаты ради подписания контракта со столичным клубом.

Нападающий является воспитанником киевлян. Он провел 141 матч за столичный клуб во всех турнирах, забив 43 гола и отдав 14 результативных передач, а самым запоминающимся моментом в его "динамовской" карьере является дубль в ворота "Валенсии" в выездном поединке Кубка УЕФА 2008/09.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, левый защитник польского "Леха" Владимир Костевич досрочно покинет команду и присоединится к киевскому клубу.