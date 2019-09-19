Динамо – Мальме: смотреть онлайн матч Лиги Европы

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 19 сентября, стартует в групповом турнире Лиги Европы.

Команда Алексея Михайличенко, которая уже шесть игр подряд не знает вкуса побед, на поле НСК "Олимпийский" сыграет со шведским "Мальме". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Мальме. Начало игры – в 19:55.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – МАЛЬМЕ

Увидеть противостояние украинской и шведской команд можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, трансляцию из Киева в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – МАЛЬМЕ

Фаворитом поединка букмекеры считаются хозяева поля. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 1,83.

Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех шведского коллектива достигают уровня 4,40.

КТО РАССУДИТ ДИНАМО – МАЛЬМЕ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Северной Македонии, которую возглавляет Александар Ставрев.

Помогать ему будут лайнсмены Марьян Кировски и Деян Костадинов. Роль четвертого арбитра исполнит Димитар Мечкаровски.

Алексей Михайличенко

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Алексей Михайличенко, главный тренер "Динамо":

– Радует, что многие травмированные возвращаются в строй. Попов вернулся и провел две тренировки, Шапаренко тоже начал тренироваться. Игру с "Мальме" пропускает Бурда. Даже Самбрано со сборной приехал в хорошем настроении и работает. На данный момент жаловаться не на что. У нас впереди череда важных матчей, поэтому нам не помешает большая обойма. Физическое состояние позволяет добиваться результата в этих играх.

Уве Реслер, главный тренер "Мальме":

– Самая большая проблема для нас накануне этого поединка состоит в том, что у нас просто не будет времени на тренировки – мы успеем только восстановить команду после матча с "Норчепингом" и отправиться в Киев. Но, повторюсь, мы заложили отличный фундамент подготовки, так что уверен, что мы и психологически и физическим будем готовы к предстоящей встрече.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Кадири, Буяльский, Гармаш, де Пена, Цыганков, Родригес

"Мальме": Далин – Кнудсен, Нильсен, Ларссон, Бейме, Риекс, Левицки, Баширу, Траустасон, Антонссон, Розенберг

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис пригрозил штрафными санкциями игрокам команды перед стартом в Лиге Европы.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!