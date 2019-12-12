"Динамо" - "Лугано": онлайн видео голов матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в шестом туре группового этапа Лиги Европы проигрывает дома швейцарскому "Лугано". Встреча проходит в столице на НСК "Олимпийский".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Лугано.

Весь первый тайм вице-чемпионы Украины великолепно атаковали, но при этом не смогли ни разу попасть в створ ворот. Вместо этого, первая же атака гостей на 45-й минуте завершилась голом.

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"Динамо" Украина – "Лугано" Швейцария 0:1

Гол: 0:1 – 45 Араторе.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера, Кадар, Попов, Караваев, Шепелев, Буяльский, де Пена, Цыганков, Беседин.

Лугано – да Коста, Сульмони, Дапрела, Яо, Обексер, Гуидотти, Ловрич, Араторе, Кустодио, Холендер, Дальмонте.

Предупреждение: Гуидотти (17).

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в 5-м туре ЛЕ "Динамо" в меньшинстве потерпело поражение в гостевой игре со шведским "Мальме" (3:4).

В первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над "Мальме" (1:0); во втором, в Швейцарии, не смогли обыграть "Лугано" (0:0).

Спаренные поединки 3-го и 4-го туров против "Копенгагена" киевляне свели вничью. 24 октября в Украине - 1:1, и 7 ноября в Дании также 1:1.

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