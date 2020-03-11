"Динамо" в тяжелейшем матче вышло в полуфинал Кубка Украины

Киевское "Динамо" в меньшинстве обыграло дома "Александрию" и вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу. Поединок на НСК "Олимпийский" завершился в дополнительное время со счетом 1:0.

Первый тайм прошел при большом количестве борьбы на поле и без острых моментов. 4 дня назад футболисты обеих команд отдали все силы и эмоции в Александрии, не успев восстановиться за такой короткий промежуток.

На 65-й минуте гости остались в большинстве, после того, как Виталий Романов показал вторую желтую карточку Кадири.

"Динамо" практически не заметило потери, продолжая вести игру первым номером, и на 79-й минуте Русин забил великолепный гол. Назарий получил передачу, развернулся и вторым касанием отправил круглого впритирку со штангой.

После просмотра VAR арбитры отменили это взятие ворот, углядев офсайд у полузащитника "бело-синих" Беньямина Вербича в момент удара партнера по команде.

Несмотря на штурм хозяев встреча в основное время завершилась со счетом 0:0, а в дополнительное решающий гол на 106-й минуте забил Цыганков.

"Александрия" допустила очередную обрезку при выходе из обороны. Столичным игрокам удалась веерная контратака, после которой Виктор, получив голевой пас от Кендзеры, расстрелял Панькива с 10 метров.

Жеребьевки 1/2 финала и финала (определится номинальный хозяин поля) Кубка Украины сезона-2019/2020 пройдет в Доме футбола в пятницу 13 марта и начнется в 13:00.

Кроме "Динамо" в полуфиналы пробились "Минай" и "Мариуполь". Матч "Десна" - "Ворскла" состоится 12 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта "Динамо" в матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге в гостях со счетом 3:1 обыграло "Александрию".

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