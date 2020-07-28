"Динамо" интересуется российским футболистом – СМИ

Киевское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику "Крыльев Советов" Антону Зиньковскому.

Как сообщает издание Спорт-Экспресс, в контракте футболиста прописана стоимость, за которую его можно выкупить – чуть менее миллиона долларов. Наибольший интерес к Зиньковскому проявляет питерский "Зенит". Еще одним конкурентом "Динамо" в борьбе за 24-летнего игрока является "Краснодар".

В нынешнем сезоне он дебютировал в российской Премьер-лиге, сыграв в 27 матчах, в которых сделал восемь результативных передач. В 2014-2019 годах он выступал за "Чертаново" и вторую команду "Зенита" во втором и третьем по силе дивизионах страны.

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