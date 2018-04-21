"Динамо" или "Шахтер": букмекеры назвали победителя чемпионата Украины

Букмекеры опубликовали свежие котировки на победителя чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сезона 2017/2018.

Коэффициент на то, что чемпионом станет донецкий "Шахтер", составляет 1.10. В тоже время ставки на победу столичной команде в элитном национальном первенстве принимаются с показателем 6.20.

Напомним, что киевское "Динамо" в центральном матче 27-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге добыло тяжелую победу над "Шахтером". Встреча в Харькове завершилась со счетом 1:0. Судьбу матча решил единственный гол Шепелева на 31-й минуте.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Динамо" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины по футболу.