"Динамо" добыло разгромную победу, забив шесть голов

Киевское "Динамо" разгромило херсонский "Кристал", занимающий первое место во Второй лиге – третьем по классу дивизионе чемпионата Украины.
Товарищеский матч состоялся на учебно-тренировочной базе киевлян в Конча-Заспе и завершился со счетом 6:0.
В поединке у вице-чемпионов Украины не принимали участие ряд игроков, которые были вызваны в свои национальные сборные.
"Динамо" – "Кристалл" – 6:0
Гол: Гармаш (8, 65), де Пена (31, 87), Соль (58), Сидорчук (70)
"Динамо": Бущан – Кравченко, Кадири, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Гармаш, Андриевский, де Пена – Беседин, Соль.
Запасные: Сирота, Дмитрук, Романчук, Янаков, Сухоручко
Гол Гармаша:
Гол де Пены:
Гол Соля:
Дубль Гармаша:
Гол Сидорчука:
Дубль де Пены:
Полный матч на видео
Напомним, что "Динамо" 19 сентября проведет первый матч Лиги Европы. Подопечные Алексея Михайличенко сразятся дома со шведским "Мальме".
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!