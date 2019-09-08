"Динамо" добыло разгромную победу, забив шесть голов

Киевское "Динамо" разгромило херсонский "Кристал", занимающий первое место во Второй лиге – третьем по классу дивизионе чемпионата Украины.

Товарищеский матч состоялся на учебно-тренировочной базе киевлян в Конча-Заспе и завершился со счетом 6:0.

В поединке у вице-чемпионов Украины не принимали участие ряд игроков, которые были вызваны в свои национальные сборные.

"Динамо" – "Кристалл" – 6:0

Гол: Гармаш (8, 65), де Пена (31, 87), Соль (58), Сидорчук (70)

"Динамо": Бущан – Кравченко, Кадири, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Гармаш, Андриевский, де Пена – Беседин, Соль.

Запасные: Сирота, Дмитрук, Романчук, Янаков, Сухоручко

Гол Гармаша:

Гол де Пены:

Гол Соля:

Дубль Гармаша:

Гол Сидорчука:

Дубль де Пены:

Полный матч на видео

Напомним, что "Динамо" 19 сентября проведет первый матч Лиги Европы. Подопечные Алексея Михайличенко сразятся дома со шведским "Мальме".

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