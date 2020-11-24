"Динамо" – "Барселона": онлайн видео голов

Киевское "Динамо" в эти минуты проводит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны".

Встреча проходит на столичном НСК "Олимпийский".

Счет был открыт на старте второго тайма. Миколенко упустил Сержиньо Деста и правый защитник "Барсы" эффектно замкнул точную передачу Брэйтуэйта.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на онлайн видео голов.

"Динамо" Украина – "Барселона" Испания 0:2 (второй тайм)

0:1 – 52 Дест,

0:2 – 57 Брэйтуэйт.

Динамо – Бущан, Кендзера, Караваев, Забарный, Миколенко, Вербич, Шепелев, де Пена, Гармаш (Андриевский, 59), Шапаренко, Буяльский.

Барселона – тер Стеген, Фирпо, Дест, Лангле, Мингеса, Аленья, Коутиньо, Педри, Пьянич, Тринкау, Брэйтуэйт.

Предупреждение: Пьянич (15).

Напомним, что 3 недели назад встреча между этими командами в рамках 3-го тура ЛЧ завершилась победой хозяев (2:1).