"Динамо" – "Барселона": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" считается явным фаворитом поединка четвертого тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

Встреча пройдет во вторник, 24 ноября, на главной арене Украины НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Барселона. Начало игры – в 22:00.

Аналитики уверены в победе гостей. Ставки на соответствующее событие принимаются с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех киевской команды достигают уровня 7,00.

Кроме того, эксперты уверены в том, что поединок получится результативным, а в игре будет забито не менее трех голов. На это событие предлагается индекс 1,40.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" накануне матчей УПЛ с "Ингульцом" и Лиги чемпионов с "Барселоной" лишилось сразу 15 футболистов.