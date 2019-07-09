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Детский турнир в Мексике перерос в грандиозную драку - видео

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Дурной пример для собственных детей показали родители юных футболистов, устроивших на проходящем в Мексике турнире грандиозное побоище во время одного из матчей.

Неизвестно, что послужило поводом для драки, видео которой выложил в социальную сеть один из зрителей, находившийся в эпицентре жестокого махача.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из низших лиг чемпионата России по водному поло произошла грандиозная драка. Инцидент случился в матче "Казань" - "Москвич".

На видео видно, как ватерполистам "Москвича" не понравилось то, что сказал тренер казанцев. После первого попадания мячом издалека началась словесная перепалка. Девушка-судья стала закрывать мужчину в шортах от бросков, после чего один из игроков зарядил в нее мячом.

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