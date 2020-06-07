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7 июня • обновлено в 16:06
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Депутат "Слуги народа" Радуцкий из-за УАФ устроил перепалку с министром Немчиновым

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий из-за конгресса во Львове Украинской ассоциации футбола (УАФ) устроил перепалку с министром кабинета министров Олегом Немчиновым.

Немчинов был приглашен на заседание и разместил фотографию с президиума, подчеркнув что, соблюдены все требования социального дистанцирования.

"Имел честь поздравить с началом работы XXIII конгресс Украинской ассоциации футбола, который проходит на "Арене Львов" с соблюдением требований социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологических требований", – написал Немчинов в Facebook.

"Буду требовать от премьера пояснений": депутат "Слуги народа" устроил перепалку с министром

facebook.com/oleh.nemchinov

Радуцкий с этим не согласился, заявив, что будет требовать от премьер-министра пояснений.

"Уважаемый господин министр, вы рекламируете для страны нарушение карантинных норм. Завтра буду требовать от премьера официальных объяснений. Кстати, даже решением Львовского областного совета действует запрет на массовые собрания более десяти человек. Львов является одним из лидеров по количеству заболевших. Мне грустно, что чиновники этим еще и гордятся. До встречи на часе вопросов к правительству", – написал Радуцкий в комментариях к посту Немчинова.

Немчинов в ответ написал: "Мне организаторы сообщили о получении всех разрешений на мероприятие".

Позже комментарии были удалены.

"Буду требовать от премьера пояснений": депутат "Слуги народа" устроил перепалку с министром

facebook.com/oleh.nemchinov

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня Львовская облгосадминистрация повторно продлила карантин в области из-за стремительного роста количества новых заболевших COVID-19. Ограничения останутся в силе до 12 июня.

Постановление Кабинета министров Украины о карантине запрещает проведение массовых, в том числе спортивных, мероприятий с количеством участников более 10 человек.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
ФФУ
Персоны
Александр Радуцкий Олег Немчинов
Место
Украина Львов
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