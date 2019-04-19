Дебаты Порошенко и Зеленского: в сети вспомнили эпичное видео с НСК "Олимпийский"

На столичном НСК "Олимпийском" в пятницу, 19 апреля, состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Начало мероприятия намечено на 19:00. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию дебатов.

В сети вспомнили самый эпичный до сегодня день в новейшей истории "Олимпийского", когда внимание всей Украины было приковано к главной арене страны. 11 июня 2012 года сборная Украины проводила здесь стартовый матч домашнего для себя чемпионата Европы по футболу.

Команда Олега Блохина принимала в Киеве шведов. Та игра подарила Украине и переполненному стадиону невероятные эмоций – "желто-синие", пропустив первыми от Златана Ибрагимовича, затем усилиями Андрея Шевченко, сделавшего дубль, добыли историческую победу.

Предлагаем вашему вниманию эмоциональное видео того дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг НСК "Олимпийский" начали возводить металлические конструкции накануне дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Вход на арену для зрителей будет открыт с 16:00.

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