"Даже хорваты нас посылают!" Фарион затеяла новый скандал

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион упрекнула хорватов в неуважении к украинскому прошлому из-за инцидента на ЧМ-2018.

"Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг "Слава Украине!". Даже хорваты нас посылают", - заявила она в эфире "5 канала".

По словам Фарион, жители современной территории Хорватии переселились на Балканский полуостров с Украины в IV-VI столетиях нашей эры и обязаны своим названием именно исторической родине.

"Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним "хорваты" - это же от нашего Хорива!" - сообщила политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.