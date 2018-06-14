"Да задолбало!": Милевский психанул в Беларуси

Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский, ныне защищающий цвета "Динамо-Брест", признался, что испытывает недовольство игрой команды. Футболиста вывели из себя четыре ничейные игры подряд в чемпионате Беларуси.

В среду в белорусско-динамовском дерби команда Милевского упустила победу в игре с "Динамо Минск".

"Да задолбало, если честно, эти 1:1. Все набирают очки, выигрывают, и только "Динамо-Брест" играет вничью. Нужно выиграть и все пойдет нормально", - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

По словам Милевского, старая болезнь команды, которая проявляется в желании сохранить результат в матче, мешает достичь позитивного результата в итоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Диего Марадона подписал трехлетний контракт с брестским "Динамо".