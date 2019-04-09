"Чувствую себя потерянным": бразильский легионер "Динамо" высказался о жизни в Украине

Бразильский полузащитник киевского "Динамо" Сидклей, перешедший летом 2018 году в столичный клуб, откровенно рассказал журналистам о своей жизни в Украине и о том, как ему удается адаптироваться к новым реалиям в своей профессиональной карьере.

"Здесь хорошо жить. Единственная проблема — язык. Но моей семье, которая тоже здесь, сложнее — они не знают ни английский, ни русский, все только через переводчика. А так все хорошо. Со мной здесь живут моя мать, мой отчим, моя сестра и моя подруга. Они приехали месяц назад и будут здесь до лета. После игр можем погулять, пойти в ресторан. Иногда докучают фанаты, но все это есть и в Бразилии", — рассказал игрок.

Сидклей ФК "Динамо" Киев

Говоря о том, чем отличается футбол в Бразилии от украинского, и как игрок понимает установки тренера, Сидклей с юмором заметил.

"Я еще не очень разбираюсь во всех тонкостях из-за языкового барьера. Когда ты не говоришь, то чувствуешь себя немного потерянным. Но у нас были хорошие матчи в Лиге Европы осенью и весной. Конечно, мне помогает переводчик, но я ведь не знаю, как он переводит мои слова (смеется). Тренера я также понимаю через переводчика и при помощи схем на бумаге", — отметил полузащитник "Динамо".

По поводу того, хочет ли футболист вернуться в Бразилию, Сидклей со вздохом сказал; "Бразильцы всегда хотят вернуться в Бразилию. Но когда это случится, я не знаю, все в руках Божих".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Игорь Беланов раскритиковал экс-тренера "Шахтера" Мирчу Луческу за его высказывания о Валерии Лобановском.

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