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12 мая • обновлено в 13:34
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"Чуть не умер": скандальный игрок "Реала" Лука Йович получил серьезную травму на карантине

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Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович заработал перелом кости в пятке правой ноги, упав с большой высоты во время карантина в родном Белграде.

"Он получил серьезную травму и чуть не умер. Он упал со стены. Мне тяжело это объяснить, я сам не знаю, как он это сделал. Это несчастный случай", – цитирует слова источника, близкого к семье Йовича, издание Kurir.

Лука Йович

Лука Йович

TEAMtalk

Изначально сообщалось, что серб получил травму во время индивидуальной тренировки в стенах дома, но врач мадридского "Атлетико" Хосе Гонсалес усомнился в достоверности этой информации.

"Кость, которую сломал Йович, поддерживает вес всего тела. В большинстве случаев такие травмы возникают при серьезных повреждениях. К примеру, такое может случиться после падения с большой высоты", – заявил Гонсалес.

Руководство "Реала" осталось крайне недовольно тем фактом, что футболист пытался их обмануть, заявив, что получил травму на первой тренировке мадридцев после выхода команды из карантина. На восстановление ему потребуется не меньше трех месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый скандал, в который попадает Йович. В марте он нарушил карантин, когда прилетел на день рождение своей девушки и был замечен на улицах Белграда, несмотря на правило обязательной самоизоляции. Президент Сербии Александр Вучич пригрозил ему арестом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Теги
карантин получил травму Реал Мадрид
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