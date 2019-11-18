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18 ноября • обновлено в 13:00
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"Что-то странное": в сборной Сербии попытались объяснить украинское чудо

2.3т
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Голкипер сборной Сербии по футболу Предраг Райкович подвел итоги матча отборочного цикла Евро-2020 со сборной Украины (2:2), который состоялся в Белграде.

Предраг Райкович

Предраг Райкович

"Мы хорошо начали игру, действовали просто отлично, контролировали мяч и открыли счет в матче. Затем допустили ошибку, которой соперник воспользовался и сравнял счет. Но все выглядело так, что это наш день, поэтому я не удивлен, что мы снова вышли вперед. Обязаны были доводить поединок до победы", – отметил Райкович, которого цитирует dynamo.kiev.ua.

Также вратарь сербов рассказал о голе, который на последних секундах забил Артем Беседин, установив окочательный счет – 2:2.

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"На последних секундах игры произошло что-то странное – именно так я мог бы охарактеризовать второй пропущенный нами гол. В этом эпизоде мяч отскочил как-то нелепо и полетел по совершенно непредсказуемой траектории. Я попытался среагировать как мог, но этого оказалась недостаточно. Думаю, большего я в том моменте сделать не смог бы. Впрочем, пусть лучше столь неприятный момент произойдет в таком матче, а не в том, который будет для нас решающим", – добавил первый номер сербов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины с рекордом завершила отборочный турнир на Евро-2020.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Место
Сербия Белград
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Сербии по футболу
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