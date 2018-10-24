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Марина Петик
Марина Петик
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Кровавое ЧП в Риме с российскими фанами: кто виноват и что с пострадавшими украинцами

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Все четверо украинцев, пострадавших на станции метро в Риме перед матчем Лиги чемпионов, уже выписаны из больницы и возвращаются домой. Тем временем в Италии выясняют причины страшного инцидента, в ходе которого травмированы десятки людей - преимущественно российские фанаты. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

В больницах - 15 болельщиков

Как сообщил нам заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, один из пострадавших украинских болельщиков уже вылетел в Варшаву, еще трое взяли билеты на рейс МАУ и скоро отправятся на родину.

Кровавое ЧП в Риме: кто виноват и что с пострадавшими украинцами

La Repubblica

В Риме сейчас выясняют причины ЧП в метро на станции "Республика". Вечером во вторник, 23 октября, когда толпа болельщиков ехала на матч, сломался эскалатор. Он начал резко ускоряться, люди стали падать друг на друга. Внизу ступеньки стало засасывать, болельщики попали в ловушку, получив серьезные травмы ног. Одному из российских фанов даже собирались ампутировать ногу, однако позже выяснилось, что в этом нет необходимости.

Кровавое ЧП в Риме: кто виноват и что с пострадавшими украинцами

Пострадавших развозили по двум больницам

Il Messaggero

По последним данным, в больницах Италии остаются 15 пострадавших российских болельщиков, трое из них - в тяжелом состоянии. Двоим сделаны операции. Раненые находятся в клиниках "Умберто I" и ортопедическом центре "Остиенсе".

Кровавое ЧП в Риме: кто виноват и что с пострадавшими украинцами

Tgcom24

Кто виноват

Atac - итальянская транспортная компания - начинает внутреннее расследование причин аварии на эскалаторе. В первую очередь собираются просмотреть все видео с камер наблюдения внутри станции.

Представители Atac сразу после трагедии заявили, что проверку и обслуживание эскалаторов на станциях проводят каждый месяц. Сама станция относительно молодая, ей всего десять лет. Тогда как срок службы эскалаторов составляет тридцать лет.

Однако сами итальянцы подвергают сомнению усилия обслуживающей компании. Так, в Twitter пользователь под ником geny stanco пишет, что в Риме на одной из станций эскалатор стоит уже несколько месяцев и никто его не ремонтирует.

Кровавое ЧП в Риме: кто виноват и что с пострадавшими украинцами

Секретарь профсоюза Orsa Tpl Roma Массимо Диониси в свою очередь сообщил, что за 40 лет его работы такой случай произошел впервые. "Мы не знаем, как это могло произойти, эскалатор был полон людей и вдруг в какой-то момент он начал ускоряться. Такое впервые", - передает издание Il Messaggero.

Ассоциация по защите прав потребителей Италии Codacons также заявила, что если в результате проверки выявятся недостатки или упущения в техническом обслуживании и безопасности эскалаторов, то Codacons начнет действия по возмещению убытков пострадавшим.

В то же время прокуратура уже открыла производство и ждет результатов рассследования от полиции. Сама станция пока закрыта, поезда проезжают ее без остановки.

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Сразу после трагедии появлялись сообщения о том, что российские болельщики прыгали на эскалаторе и пели песни, что могло спровоцировать ЧП. Однако сами пострадавшие это отрицают.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Темы
ЭксклюзивЧП в метро Рима
Место
ИталияРим
Объект
ЧП в Риме
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