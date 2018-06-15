ЧМ-2018 в России начался с ЧП: спортивные итоги 14 июня

В России стартовал чемпионат мира по футболу, а легендарный Виталий Кличко сделал удивительное признание о самом значимом бое в карьере. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 14 июня.
Кроме того, на матче-открытии ЧМ-2018 в Москве развернули флаг Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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