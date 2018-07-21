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Черчесова высмеяли в сети за "рабский" поступок на встрече с Путиным

1.4тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял автограф у президента России Владимира Путина и стал посмешищем в интернете. Эпизод произошел в Калиниграде, куда глава РФ приехал на заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

Черчесов и Путин

spors.ru

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Пользователи в сети всячески раскритиковали такой поступок наставника футбольной команды.

"Рабский менталитет. За что брать автограф у Путина? Кто он такой, чтобы у него автограф брать? Бездарно правит 20 лет. При нем закрылось множество школ, садиков, поликлиник, больниц. Множество деревень опустело. Уровень жизни упал, много бедных людей. Уровень коррупции и воровства зашкаливает. Преступность зашкаливает. А за Курск, Беслан, за Дубровку, за сбитый самолёт должен отправиться на виселицу", - пишут юзеры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главный тренер сборной России сделал заявление о ЧМ-2018.

Персоны
Станислав ЧерчесовВладимир Путин
Место
РоссияКалининград
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