Чемпионов мира из Украины "избили" в их клубе

Чемпионов мира по футболу U-20 в составе молодежной сборной Украины Владислава Супрягу и Александра Сафронова горячо встретили в их родном клубе "Днепр-1".

Футболисты, вернувшись в стан команды, прошли через импровизированный коридор, где одноклубники символично избили их, отвесив приличные подзатыльники и наставив синяков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что в финальном матче в польском городе Лодзь подопечные Александра Петракова, уступая по ходу игры сборной Южной Кореи, сумели в итоге победить со счетом 3:1.

Александр Сафронов сыграл на этом чемпионате в четырех поединках. Экс-форвард "Динамо"Владислав Супряга сделал в финале дубль.

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