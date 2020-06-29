Бывшего украинского футболиста оскорбили во время матча в Польше
Тараса Романчука оскорбили во время матча чемпионата Польши.
Бывшего украинского футболиста Тараса Романчука, который выступает за "Ягеллонию", оскорбил болельщик во время домашнего матча чемпионата Польши против "Лехии" из Гданська.
Как сообщает издание Onet Sport, после финального свистка в поединке, который закончился победой гостей со счетом 2:1, в адрес экс-украинца посыпались нецензурные выкрики из бокса VIP-ложи, которую арендовала коммерческая компания. Нетрезвый мужчина заявлял, что Романчук не является поляком, и призывал капитана "Ягеллонии" "убираться назад в Украину".
Футболист пришел в бокс, чтобы поговорить со своим обидчиком, но вместо этого выслушал новую порцию оскорблений. Руководство команды связалось с компанией, которая забронировала места в VIP-ложе, и потребовало наказать болельщика, который позволил себе подобное поведение.
Отметим, что Романчук является уроженцем города Ковель, Волынской области. В 2018 году полузащитник дебютировал за сборную Польши, ранее получив гражданство этой страны. С 2013 года полузащитник выступает в чемпионате Польши.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он попал в еще один скандал в чемпионате Польши, когда один из соперников назвал его бандеровцем.