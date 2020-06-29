Бывшего украинского футболиста оскорбили во время матча в Польше

Бывшего украинского футболиста Тараса Романчука, который выступает за "Ягеллонию", оскорбил болельщик во время домашнего матча чемпионата Польши против "Лехии" из Гданська.

Как сообщает издание Onet Sport, после финального свистка в поединке, который закончился победой гостей со счетом 2:1, в адрес экс-украинца посыпались нецензурные выкрики из бокса VIP-ложи, которую арендовала коммерческая компания. Нетрезвый мужчина заявлял, что Романчук не является поляком, и призывал капитана "Ягеллонии" "убираться назад в Украину".

Футболист пришел в бокс, чтобы поговорить со своим обидчиком, но вместо этого выслушал новую порцию оскорблений. Руководство команды связалось с компанией, которая забронировала места в VIP-ложе, и потребовало наказать болельщика, который позволил себе подобное поведение.

Отметим, что Романчук является уроженцем города Ковель, Волынской области. В 2018 году полузащитник дебютировал за сборную Польши, ранее получив гражданство этой страны. С 2013 года полузащитник выступает в чемпионате Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он попал в еще один скандал в чемпионате Польши, когда один из соперников назвал его бандеровцем.