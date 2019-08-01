"Будущий вратарь": Зидан прояснил ситуацию с Луниным в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин - это будущее мадридского клуба.

Такое мнение наставник выразил после матча "Сливочных" на предсезонном турнире "Audi Cup" против "Фенербахче".

"Когда мы вернемся в Мадрид, мы рассмотрим ситуацию каждого голкипера. Также важно, что думает сам игрок. Я рад, что Лунин сегодня сыграл против "Фенербахче". Он будущий вратарь "Реала". Мы с ним примем правильное решение", - цитирует француза AS.

Андрей Лунин

Напомним, Лунин впервые вышел на поле в составе "Реала" в этом году. Он отыграл один тайм в товарищеской игре с "Фенербахче" (5:3) и пропустил фантастический гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный конкурент Лунина по "Реалу" Тибо Куртуа жестко опозорился в Международном кубке чемпионов, пропустив пять голов за один тайм.

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