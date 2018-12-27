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''Будем клеймить'': "Карпаты" объявили бойкот поклонникам ''русского мира''

3.6тЧитать материал на украинском

Вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал скандал с исключением из команды молодого футболиста Михаила Готры за откровенную поддержку России во время чемпионата мира-2018.

Украинский функционер отметил, что таковой является позиция клуба, который намерен расставаться с игроками, поддерживающими "русский мир".

"Надеюсь, ситуация не повторится. Иначе любителей "русского мира" будем клеймить, как это делали с нацистами в фильме "Бесславные убл*дки". Простить можно даже пренебрежение эмблемой клуба, но не предательство Родины и ее истории", - сказал Смалийчук в интервью порталу Футбол 24.

Михаил Готра

Михаил Готра

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб резко высказался об отношениях с Россией. Украинский специалист не понимает, как можно дружить с агрессором.

Наставник луганчан вспомнил события 2014 года, когда ему вместе с командой пришлось покидать оккупированный город. Вернидуб поделился страшными подробностями происходивших событий.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
УкраинаЛьвов
Тег
ФК Карпаты
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Зямов Oся
Зямов Oся
А вы начните их вешать.
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Апять не понял. Все украинцы чиста настоящие русские у каторых мокши украли Историю. Пачиму чиста русские против Русского мира??? Шизафриния?
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