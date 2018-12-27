''Будем клеймить'': "Карпаты" объявили бойкот поклонникам ''русского мира''

Вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал скандал с исключением из команды молодого футболиста Михаила Готры за откровенную поддержку России во время чемпионата мира-2018.

Украинский функционер отметил, что таковой является позиция клуба, который намерен расставаться с игроками, поддерживающими "русский мир".

"Надеюсь, ситуация не повторится. Иначе любителей "русского мира" будем клеймить, как это делали с нацистами в фильме "Бесславные убл*дки". Простить можно даже пренебрежение эмблемой клуба, но не предательство Родины и ее истории", - сказал Смалийчук в интервью порталу Футбол 24.

Михаил Готра instagram.com/___phenomenalll__

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб резко высказался об отношениях с Россией. Украинский специалист не понимает, как можно дружить с агрессором.

Наставник луганчан вспомнил события 2014 года, когда ему вместе с командой пришлось покидать оккупированный город. Вернидуб поделился страшными подробностями происходивших событий.