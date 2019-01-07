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Бразильского футболиста во время матча переехала машина: опубликовано видео

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Бразильский футболист Бернардо, который выступает в молодежной команде клуба "Триндаде", попал в неприятный инцидент во время матча Кубка Сан-Паулу.

В одном из игровых эпизодов в середине первого тайма полузащитник получил повреждение и остался лежать на газоне. Арбитр встречи показал, что игроку необходима медицинская помощь и на поле выехал реанимобиль. Машина, подъехав к футболисту, переехала ему ногу, после чего Бернардо вновь скорчился от боли.

Отметим, что "Триндаде" добыл минимальную победу над "Фламенго" – 1:0.

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Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный нападающий сборной Украины Евгений Селезнев прошел медосмотр в испанской "Малаге". По данным СМИ, наш футболист должен подписать контракт с представителем Сегундны сроком на полтора года.

Читайте все новости по теме "чемпионат Бразилии" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат Бразилии
Место
БразилияСан-Паулу
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