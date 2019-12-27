Бразильская девушка-арбитр устроила секс-выходку во время матча: момент попал на видео

Известная бразильская девушка-арбитра Фернанда Коломбо отметилась вызывающим поступком во время товарищеского матча.

В поединке между командами певца Алешандре Пиреса и его брата Фернандо принимали участие известные артисты и футболисты. Игра прошла в формате семь на семь и запомнилась зрителям не только красивыми голами и комбинациями, но и различными выходками участников матча.

Одним из таких стал поцелуй Фернанды Коломбо с коллегой. Перед начало второго тайма главный арбитр подошел к девушке и поцеловал ее в губы, что явно не смутило Фернанду. Момент попал в трансляцию и вызвал незабываемые эмоции у комментаторов.

Отметим, что Коломбо в прошлом занималась модельным бизнесом, а в 2014 году получила статус арбитра ФИФА.

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