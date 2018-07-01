МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Брать голыми руками: в сети высмеяли победу пьяных россиян

2.8тЧитать новость на украинском

Российские болельщики массово отмечают победу своей сборной над национальной командой Испании и выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу впервые в истории.

Оппозиционный российский журналист Саша Сотник не видит поводов для радости, о чем и написал в своем Facebook.

"У скрепных сегодня неожиданная радость. Нет, ЖКХ и НДС никто назад не откатил. И пенсионный возраст будет увеличен. Просто миллионеры в трусах удачно отбили мячик. Ради такой удачи можно и покуролесить.", - отметил он.

Журналист добавил, что россияне в четвертьфинале будут ждать нового чуда.

"Да, у России - особый путь: лежать на печке и молиться - то на щуку, то на золотую рыбку. А потом, когда одна и другая нахрен пошлют - встать с печи, да и повеситься", - отметил он.

Некоторые пользователи Twitter тоже не разделяют радости болельщиков, напоминая им про рост тарифов на ЖКХ, вступление в силу так называемых "законов Яровой" и то, что россиянам негласно больше позволено, пока длится ЧМ-2018. А после его окончания административные запреты будут действовать так же жестко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России в 1/8 ЧМ-2018 сенсационно выиграла у сборной Испании по пенальти со счетом 4:3.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
15
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги