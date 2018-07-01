Брать голыми руками: в сети высмеяли победу пьяных россиян

Российские болельщики массово отмечают победу своей сборной над национальной командой Испании и выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу впервые в истории.

Оппозиционный российский журналист Саша Сотник не видит поводов для радости, о чем и написал в своем Facebook.

"У скрепных сегодня неожиданная радость. Нет, ЖКХ и НДС никто назад не откатил. И пенсионный возраст будет увеличен. Просто миллионеры в трусах удачно отбили мячик. Ради такой удачи можно и покуролесить.", - отметил он.

Журналист добавил, что россияне в четвертьфинале будут ждать нового чуда.

"Да, у России - особый путь: лежать на печке и молиться - то на щуку, то на золотую рыбку. А потом, когда одна и другая нахрен пошлют - встать с печи, да и повеситься", - отметил он.

Некоторые пользователи Twitter тоже не разделяют радости болельщиков, напоминая им про рост тарифов на ЖКХ, вступление в силу так называемых "законов Яровой" и то, что россиянам негласно больше позволено, пока длится ЧМ-2018. А после его окончания административные запреты будут действовать так же жестко.

На улице вопли и радостные крики. Видимо, празднуют вступление в действие "пакета Яровой" и повышение ЖК-тарифов... — Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 1 июля 2018 г.

Вообще надо гладиаторские бои вернуть и тогда империя еще лет 300 простоит. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 1 июля 2018 г.

Завтра Россию можно брать голыми руками, все, и стар и млад будут бухать как не в себя , на похмелье не до войны, мысли - только бы выжить самому... — Аlexboy (@ua_alex_boy) 1 июля 2018 г.

Специальным указом президента Владимира Путина празднование Дня Победы переносится с 9 мая на 1 июля. — Nasha Canada (@NashaCanada) 1 июля 2018 г.

Путин уверенно обыграл испанцев и прошёл в 1/4 финала.

Если не искать мельдоний и не расследовать потоки денег кому то проплаченных, он далеко пойдёт.. — Аlexboy (@ua_alex_boy) 1 июля 2018 г.

Это ж насколько в рашке хуево, что топ сборные не хотят там оставаться дальше — МинПанд (@crimeapanda) 1 июля 2018 г.

Чем сильнее опьянение , тем сильнее похмелье . Чем сильнее эйфория , тем тяжелее последствия от неё .

15 июля начнётся отходняк . — Игорь Глебов (@GlebovIg) 1 июля 2018 г.

Когда ватники закончат праздновать победу над испанцами в футболе, покажите кто-нибудь им это видео. Ведь на самом деле испанцы и другие иностранцы давно уже их победили. РФ - это государство для иностранцев, а не для россиян pic.twitter.com/Tb4iYAlxvA — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 1 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России в 1/8 ЧМ-2018 сенсационно выиграла у сборной Испании по пенальти со счетом 4:3.