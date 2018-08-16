Брага – Заря: где смотреть, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганская "Заря" в четверг, 16 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником команды Юрия Вернидуба станет португальская "Брага". Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Брага – Заря. Начало встречи – в 22:30 по киевскому времени.

Увидеть игру также можно будет в прямом эфире на канале 2+2. Отметим, что украинская команда считается явным аутсайдером встречи в Португалии. Ставки на победу "Зари" в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 9,00. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех гостей достигают уровня 1,33.

Напомним, что первую встречу в Запорожье команды завершили вничью – 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" вышло в плей-офф отбора Лиги чемпионов, обыграв в двухматчевом противостоянии чешскую "Славию".