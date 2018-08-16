МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

Брага – Заря: где смотреть, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

2.6тЧитать новость на украинском

Луганская "Заря" в четверг, 16 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником команды Юрия Вернидуба станет португальская "Брага". Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Брага – Заря. Начало встречи – в 22:30 по киевскому времени.

Увидеть игру также можно будет в прямом эфире на канале 2+2. Отметим, что украинская команда считается явным аутсайдером встречи в Португалии. Ставки на победу "Зари" в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 9,00. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех гостей достигают уровня 1,33.

Новости
Турция у ног Селезнева: топ событий украинцев в Европе

Напомним, что первую встречу в Запорожье команды завершили вничью – 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" вышло в плей-офф отбора Лиги чемпионов, обыграв в двухматчевом противостоянии чешскую "Славию".

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
ПортугалияБрага
Объекты
ФК ЗаряФК Брага
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги