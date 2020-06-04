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4 июня • обновлено в 10:54
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Большой куш: как украинцы заработали на победе "Шахтера"

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В Parimatch сообщили о крупных выплатах игрокам, которые угадали результат матча Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо".

Матч стал самым громким спортивным событием в Украине после карантина и ожидаемо привлек внимание болельщиков. А для троих из них игра оказалась особенно удачной. Счастливчики из разных городов выиграли шестизначные суммы: IVAN Z** – 720 233 грн, VLADIMIR P** – 510 000 грн и ANTON O** – 301 430 грн.

Несмотря на огромные суммы выплат, в Parimatch подтвердили, что игрокам уже зачислили средства на счет. В компании также сообщили, что все игроки регулярно совершает ставки на футбол, в частности УПЛ. Крупные ставки герои прошлых выходных делают нечасто, но здесь, видимо, шестое чувство подсказало сделать правильный выбор. Фамилии клиентов в компании не разглашают, соблюдая закон о безопасности личных данных.

Большой куш: как украинцы заработали на победе "Шахтера"

Ставки на спорт уже давно стали неизменным спутником крупнейших спортивных событий. После возобновления соревнований игроки с двойной энергией бросились играть. Социологические исследования показывают, что украинцы играют больше для удовольствия, чем для заработка. Так, один ходит в театр, а другой – "заряжает" на победу "Барселоны". Но сумма выигрыша по-прежнему является мерилом результата.

Спортивные соревнования возобновились в мае и всех нас ожидает не только жаркое лето, но и плотный осенний график игр, а, значит, у всех есть хорошая возможность разнообразить досуг и заработать на своих знаниях. К тому же, "Динамо" и "Шахтер" сыграют еще один раз в этом сезоне в начале июля. Этот матч станет отличной возможностью сделать ставку и выиграть крупную сумму.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Премьер-лига Украины Динамо - Шахтер
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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Победа mousesports
1.50 Сделать ставку
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VS
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Победа Vitality с форой в -5,5 раунда
1.80 Сделать ставку
mousesports
VS
MAD Lions
Победа MAD Lions
2,17 Сделать ставку
MIBR
VS
Gen.G
Победа MIBR
2,05 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Triumph
Победа 100 Thieves с форой в -4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +2,5 раунда
1.87 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.80 Сделать ставку
fnatic
VS
mousesports
Тотал больше 26,5 раунда
1.70 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP
1.95 Сделать ставку
Dignitas
VS
Virtus.pro
Победа Virtus.pro
1.65 Сделать ставку