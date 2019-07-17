"Больше давления": легенда "Милана" предостерег Малиновского

Легендарный в прошлом игрок и тренер "Милана", а сейчас помощник Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти высказался о перспективах Руслана Малиновского в его новом клубе - "Аталанте".

По его мнению, команда из Бергамо сделала отличное приобретение, купив украинца.

"Руслан хорошо сложен атлетически, физически крепок. У него отличная левая нога. Предпочитает действовать в центре поля. В "Аталанте", которая играет по схеме 3-4-1-2, я предполагаю, Малиновский будет больше всего полезен как центральный полузащитник с функциями оборонительного, но также может быть эффективен как атакующий", - сказал Тассотти в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Руслан Малиновский calciomercato.com

Отвечая на вопрос, в каких аспектах игры украинцу нужно будет прибавить, Тассотти сказал: "Руслану нужно адаптироваться в тактическом плане к особенностям Серии А и уметь справляться с давлением. В Украине и Бельгии давления было меньше. В Италии борьба ведется буквально на каждой точке поля. Но Малиновский приходит в клуб, который способен на многое, и это ему поможет".

С точки зрения личных качеств к Руслану у тренера претензий нет: "Он милый и приятный парень, отлично говорит по-английски и скоро выучит итальянский. Уверен, он быстро вольется в итальянскую среду".

Как сообщал OBOZREVATEL, появились новые детали трансфера Малиновского в Италию.

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