Болельщики устроили стрельбу по украинским футболистам: есть пострадавший

На футболистов харьковского клуба "Кобра" было совершенно нападение. В Сумах после игры Первой лиги по футзалу против местного "Food Centre-СумДУ" один из игроков гостей получил пулевое ранение в ногу.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, 15 декабря, в 10.49 на линию "102" поступило обращение тренера харьковской команды о том, что возник конфликт между болельщиками и игроком его команды.

"Мать парня написала заявление с просьбой не проводить проверок по сообщению тренера. Однако мы узнали, что в 16 часов 14.12 они обратились в больницу, где юноше поставили диагноз "огнестрельная рана первого пальца левой стопы, Так что несмотря на данное заявление проверка продолжается", - цитирует Данкор начальника Сумского отдела полиции, Павла Карабуту.

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