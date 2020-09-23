Боксер Редкач поставил на место россиян ответом о Крыме: спортивные итоги 22 сентября

Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил два гола и отдал две передачи в матче Кубка английской лиги, а боксер Иван Редкач ответил россиянам на вопрос о Крыме.

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Кроме того, журналист Юрий Розанов заявил, что киевское "Динамо" будет отбиваться в матче Лиги чемпионов с "Гентом". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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