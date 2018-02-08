Бойкот ЧМ-2018: Россия приписала Климкину экстремизм

В России вновь не удержались от едких комментариев в адрес главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, который инициировал бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как заявил заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ Олег Сыромолотов, слова украинского дипломата являются реакцией на непопадание национальной сборной на первенство планеты и попыткой сорвать Мундиаль.

"В Москве обратили внимание на недавнее провокационное заявление украинского министра с попытками подстегнуть представителей различной неадекватной публики к антиспортивным экстремистским действиям. В условиях, когда украинская сборная по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира в России, иного как попыток испортить всеобщий спортивный праздник мы от нынешних украинских властей и не ждали", – цитируют Сыромолотова РИА "Новости".

Как сообщал "Обозреватель", почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков сделал язвительное заявление в адрес Климкина.