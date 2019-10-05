Боец-чемпион испортил праздник Кадырову в Грозном - опубликовано видео

Российский боец Absolute Championship Akhmat (ACA) в полулегком весе Салман Жамалдаев (17-2) проиграл чемпионский титул бразильцу Фелипе Фроесу (18-4-1).

Юбилейный сотый турнир, который посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отметивший свой 43-й день рождения, прошел в Грозном.

Фроес агрессивно начал первый раунд и нанес сопернику сильное рассечение ударом коленом, а россиянин ответил переводом в партер. Жамалдаев со второго раунда перехватил инициативу в стойке, но бразилец и вторым номером доставлял ему немало проблем.

Решающими в столь близком бою должны были стать чемпионские раунды. Жамалдаев безуспешно пытался перевести бой в партер, Фроес опасно бил коленями на встречу и оставался свежее до финального гонга, пытаясь провести болевой приём на ногу. По итогам боя судьи отдали предпочтение бразильцу, который и стал новым чемпионом ACA.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рамзан Кадыров лаконично прокомментировал победу уроженца Дагестана Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

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