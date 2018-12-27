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Блохина пристроили в ФФУ

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Экс-наставник сборной Украины Олег Блохин будет работать в Федерации футбола Украины. Легендарного футболиста назначили соглавой Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.

Голосование за кандидатуру бывшего тренера киевского "Динамо" состоялось во время заседания исполнительного комитета федерации 27 декабря. Свою новую должность прокомментировал сам Блохин.

"От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить совет стратегического развития вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. После небольших раздумий я согласился. Признаюсь, для меня это очень почетная, но в то же время и очень ответственная должность. По моему мнению, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам Исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение", - цитирует Блохина пресс-служба федерации.

Олег Блохин

Олег Блохин

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Тема
ФФУ
Персона
Олег Блохин
Место
Украина
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