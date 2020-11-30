Без Буяльского: названа заявка "Динамо" на матч с "Ювентусом" в ЛЧ

Киевское "Динамо" отправилось на выездной матч пятого тура Лиги чемпионов против "Ювентуса" без одного из ключевых футболистов – полузащитника Виталия Буяльского.

Согласно информации на официальном сайте столичного клуба, главный тренер Мирча Луческу взял в Турин 24 футболистов. Полностью заявка киевлян выглядит следующий образом:

Вратари: Бойко, Нещерет, Бущан;

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Караваев;

Полузащитники: Сидорчук, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш;

Нападающие: Супряга, Родригес, Клейтон.

Как сообщает на своей странице в Twitter заместитель главного редактора "Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко, Буяльский повредил ребро после столкновения с одноклубником Денисом Гармашем в игре с "Ворсклой" (2:0). Кроме него на поединок с "Ювентусом" не полетели защитники Никита Бурда и Александр Тымчик и полузащитник Миккель Дуэлунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч против туринского клуба в ЛЧ состоится в среду, 2 декабря. В предыдущем туре "Динамо" разгромно уступило "Барселоне" на НСК "Олимпийский" со счетом 0:4.