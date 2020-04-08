Главная Новости
8 апреля • обновлено в 21:48
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Беседин рассказал, как пережил ситуацию с дисквалификацией из-за допинга

3.2т
Читать материал на украинском

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дал первый комментарий по поводу дисквалификации из-за допинга, который был выявлен у него после матча пятого тура Лиги Европы против "Мальме".

"Я вам скажу, как ее пережил, когда выйду из нее. Есть еще время, которое надо преодолеть достойно. Это как лишить человека любимого дела. Об этом трудно говорить. Еще ничего не решено. Не хочу об этом говорить, потому что до конца еще ничего не решено. Есть еще время", – сказал Беседин в интервью Footballua.tv.

Артем Беседин

Артем Беседин

ФК "Динамо" Киев

Он также отметил, что в этой тяжелой ситуации ему очень помогли семья и президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Моя семья и президент клуба поддержали меня. До разговора с ними я был очень подавлен. Высказали понимание, что это не моя вина. Спасибо им большое за это", – добавил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые о проваленном допинг-тесте Артема Беседина стало известно 20 декабря 2019 года. 25 февраля УЕФА вынес вердикт футболисту.

Позже появилась информация о том, каким образом запрещенный препарат попал в организм игрока.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
допинговый скандал
Персоны
Игорь Суркис Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
OG
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Syman
VS
SMASH
Победа Syman
1.50 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Japaleno
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
FaZe
VS
NaVi
Победа NaVi
1.65 Сделать ставку
mousesports
VS
fnatic
Победа mousesports
1.65 Сделать ставку
AGO
VS
Endpoint
Победа Endpoint
2,08 Сделать ставку
Singularity
VS
SKADE
Победа SKADE
1.60 Сделать ставку
Nordavind
VS
Heretics
Победа Heretics
1.77 Сделать ставку
Espada
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.80 Сделать ставку
Украина получит транш от МВФ до конца 2020 года
1.01 Сделать ставку