Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дал первый комментарий по поводу дисквалификации из-за допинга, который был выявлен у него после матча пятого тура Лиги Европы против "Мальме".

"Я вам скажу, как ее пережил, когда выйду из нее. Есть еще время, которое надо преодолеть достойно. Это как лишить человека любимого дела. Об этом трудно говорить. Еще ничего не решено. Не хочу об этом говорить, потому что до конца еще ничего не решено. Есть еще время", – сказал Беседин в интервью Footballua.tv.

Артем Беседин ФК "Динамо" Киев

Он также отметил, что в этой тяжелой ситуации ему очень помогли семья и президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Моя семья и президент клуба поддержали меня. До разговора с ними я был очень подавлен. Высказали понимание, что это не моя вина. Спасибо им большое за это", – добавил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые о проваленном допинг-тесте Артема Беседина стало известно 20 декабря 2019 года. 25 февраля УЕФА вынес вердикт футболисту.

Позже появилась информация о том, каким образом запрещенный препарат попал в организм игрока.

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