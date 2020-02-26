Форвард сборной Украины Артем Беседин получил дисквалификацию за употребление допинга, а Александра Усика лишили чемпионских боев в 2020 году.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 25 февраля.
Кроме того, в Лиге чемпионов состоялись очередные матчи 1/8 финала. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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