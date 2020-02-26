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26 февраля • обновлено в 10:39
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Беседин дисквалифицирован за допинг: спортивные итоги 25 февраля

1.3т
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Форвард сборной Украины Артем Беседин получил дисквалификацию за употребление допинга, а Александра Усика лишили чемпионских боев в 2020 году.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 25 февраля.

Кроме того, в Лиге чемпионов состоялись очередные матчи 1/8 финала. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Александр Емельяненко Рамзан Кадыров Александр Усик Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
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