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7 февраля • обновлено в 08:31
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"Бенфика" лишилась капитана на матчи с "Шахтером" в ЛЕ

2.1т
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Ведущий защитник и капитан лиссабонской "Бенфики" Жардел не поможет своей команде в противостоянии с донецким "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы.

Бразильский футболист получил тяжелейшую травму в игре Кубка Португалии. У Жардела диагностировали разрыв коленных связок, информирует официальный сайтов "орлов". О сроках восстановления 33-летнего игрока не сообщает, однако обычно он составляет не менее трех месяцев.

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Жардел

Жардел

ФК "Бенфика"

Таким образом, Жардел точно не сыграет с чемпионами Украины в матчах 20 февраля в Харькове и Лиссабоне 27 февраля.

Отметим, что в нынешнем сезоне бразилец провел в составе "Бенфики" девять матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко категорически высказался о переходе в донецкий "Шахтер".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига Европы
Теги
ФК Бенфика ФК Шахтер
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