"Реал" наказал "Баварию" в полуфинале Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария" проиграла испанскому "Реалу" в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча на "Альянц-Арене" в Мюнхене завершилась со счетом 1:2.
Обе команды с первых секунд выбрали безумный темп. Мяч ни на секунду не задерживался в ногах футболистов, быстро перемещаясь по полю. Мюнхенцы прижали "Реал" к воротам, принципиально не позволяя сопернику выходить с мячом с его половины.
Бавария - Реал
Бавария - Реал
Бавария - Реал
На 28-й минуте тотальное доминирование подопечных Юппа Хайнкеса воплотилось в гол. Киммих электричкой промчался по правому флангу, но вместо передачи в центр, молодой немец пробил сам с острого угла и Навас не сумел парировать удар.
Бавария - Реал
Бавария - Реал
Бавария - Реал
Еще до конца тайма "Реал" неожиданно смог отыграться, реализовав едва ли не единственный опасный момент у ворот "Баварии".
Во второй половине рисунок игры не поменялся. "Борусия" раз за разом устраивала пожар в штрафной Наваса, но гол забил "Реал". Рафинья сделал грубейшую ошибку в центре поля. Асенсио вышел один на один с Ульрайхом и спокойно наказал немцев, изящно подкинув мяч левой ногой в направлении дальнего угла.
Бавария - Реал
Бавария - Реал
Бавария - Реал
До конца тайма обе команды имели несколько реальных шансов забить гол, но в заключительные моменты отлично играли вратари.
Бавария - Реал
Бавария - Реал
На 71-й минуте Роналду забил третий мяч, но судья его отменил, решив что португалец подыграл себе рукой.
Бавария - Реал
Итоговые 1:2 делают шансы на киевский финал ЛЧ для мюнхенских футболистов очень и очень призрачными. Особенно учитывая, что "Бавария" из-за травм потеряла Роббена и Боатенга.
Бавария - Реал
Бавария - Реал
"Бавария" Германия – "Реал Мадрид" Испания - 1:2
Голы: 1:0 – 28 Киммих, 1:1 – 44 Марсело, 1:2 – 57 Асенсио.
Бавария – Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья, Мартинес (Толиссо, 75), Роббен (Алькантара, 8), Киммих, Хамес, Рибери, Левандовски, Мюллер.
Реал Мадрид – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Бензема, 67), Рамос, Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Васкес, Модрич, Иско (Асенсио, 46), Роналду.
Предупреждения: Рибери (52), Каземиро (78), Алькантара (89).
Ответная игра пройдет в Мадриде во вторник, 1 мая в 21:45.
Напомним, что днем ранее лондонский "Ливерпуль" и римская "Рома" забили семь мячей на двоих в первом полуфинале Лиги чемпионов.
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