"Реал" наказал "Баварию" в полуфинале Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария" проиграла испанскому "Реалу" в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча на "Альянц-Арене" в Мюнхене завершилась со счетом 1:2.

Обе команды с первых секунд выбрали безумный темп. Мяч ни на секунду не задерживался в ногах футболистов, быстро перемещаясь по полю. Мюнхенцы прижали "Реал" к воротам, принципиально не позволяя сопернику выходить с мячом с его половины.

Бавария - Реал

Бавария - Реал

Бавария - Реал

На 28-й минуте тотальное доминирование подопечных Юппа Хайнкеса воплотилось в гол. Киммих электричкой промчался по правому флангу, но вместо передачи в центр, молодой немец пробил сам с острого угла и Навас не сумел парировать удар.

Бавария - Реал

Бавария - Реал

Бавария - Реал

Еще до конца тайма "Реал" неожиданно смог отыграться, реализовав едва ли не единственный опасный момент у ворот "Баварии".

Во второй половине рисунок игры не поменялся. "Борусия" раз за разом устраивала пожар в штрафной Наваса, но гол забил "Реал". Рафинья сделал грубейшую ошибку в центре поля. Асенсио вышел один на один с Ульрайхом и спокойно наказал немцев, изящно подкинув мяч левой ногой в направлении дальнего угла.

Бавария - Реал

Бавария - Реал

Бавария - Реал

До конца тайма обе команды имели несколько реальных шансов забить гол, но в заключительные моменты отлично играли вратари.

Бавария - Реал

Бавария - Реал

На 71-й минуте Роналду забил третий мяч, но судья его отменил, решив что португалец подыграл себе рукой.

Бавария - Реал

Итоговые 1:2 делают шансы на киевский финал ЛЧ для мюнхенских футболистов очень и очень призрачными. Особенно учитывая, что "Бавария" из-за травм потеряла Роббена и Боатенга.

Бавария - Реал

Бавария - Реал

"Бавария" Германия – "Реал Мадрид" Испания - 1:2

Голы: 1:0 – 28 Киммих, 1:1 – 44 Марсело, 1:2 – 57 Асенсио.

Бавария – Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья, Мартинес (Толиссо, 75), Роббен (Алькантара, 8), Киммих, Хамес, Рибери, Левандовски, Мюллер.

Реал Мадрид – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Бензема, 67), Рамос, Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Васкес, Модрич, Иско (Асенсио, 46), Роналду.

Предупреждения: Рибери (52), Каземиро (78), Алькантара (89).

Ответная игра пройдет в Мадриде во вторник, 1 мая в 21:45.

Напомним, что днем ранее лондонский "Ливерпуль" и римская "Рома" забили семь мячей на двоих в первом полуфинале Лиги чемпионов.